Tu ti sentirai una cavalletta Gruber sbotta | la lite con Italo Bocchino

(Di giovedì 4 maggio 2023) Fuoco e fiamme durante l'ultima puntata del talk preserale “Otto e Mezzo” su LA7, mercoledì 3 maggio:prima ha litigato con Stefano Massini, poi ha battibeccato con Lilli. Il pomo della discordia era l'analisi del decreto lavoro varato dal Consiglio dei ministri l'1 maggio. La conduttrice ha chiesto che bisogno aveva la premier Meloni di precarizzare ancora di più il lavoro, mentre il direttore de “Il Secolo d'Italia” ha fatto il pompiere precisando che va tutto bene: “Bisogna ammettere che lo spread scende, il Pil e l'occupazione salgono”.infastidita dai toni propagandistici dell'ex esponente di Forza Italia èta: “Sì, sì, sta andando benissimo e non abbiamo problemi ad ammetterlo, siamo tutti felici.… non ...

Il secondo ricorda che il Primo maggio il governo ha dato il via libera amisura che aumenta i soldi nelle tasche dei cittadini. 'La Meloni dà 100 euro e invece che stappare lo champagne, la ...Vediamo tutti i passaggi per dire addio alla puzza nella pattumiera In questo articolo vedremo come riuscirci nel migliore dei modi utilizzandoprocedura studiata apposta per essere rapida ed ......13 anni attraverso un account falso e ha iniziatoconversazione con My AI dicendole di avererelazione con un uomo di 30 anni. La risposta del chatbot è stata scioccante: "Finché ti...

Bocchino: "Evocate le cavallette!". Lilli Gruber: "Tu ti sentirai una cavalletta..." La7

Fuoco e fiamme durante l’ultima puntata del talk preserale “Otto e Mezzo” su LA7, mercoledì 3 maggio: Italo Bocchino prima ...Non c'era neanche bisogno di vederla Verona-Inter, bastava sentire le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu nel pre-partita per capire come sarebbe andata a finire. Nell'intervista ...