TS – rimane l’oggetto misterioso del Milan

(Di giovedì 4 maggio 2023) 2023-05-04 15:38:26 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Un’altra notte da dimenticare per Charles De Ketelaere. Altri 62 minuti vissuti con gli occhi dei 68.136 spettatori presenti a San Siro addosso. Uno stadio che lo aspetta da inizio stagione, che continua a credere che non sia un pacco ma un giocatore che deve ancora capire su quale pianeta è arrivato. Ma intanto il principino Charles sbaglia tutto o quasi. Sbaglia anche davanti a Carnesecchi. Non lo salta. Non ci riesce. Non salta nessuno. In campo fa cose troppo semplici per uno con i suoi piedi: corre un po’ di qua e un po’ di là, qualche giocata, mai decisiva. Ma non è un centravanti e si vede chiaramente. Cerca di liberarsi, di farsi vedere ma è sempre coperto da un avversario. Poi torna indietro, fino a metà campo per cercare un pallone. Chiama palla. La chiama sempre. La ...