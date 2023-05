TS – “O cambiamo marcia o addio Champions”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 maggio 2023) 2023-05-04 02:07:09 Torino, l’ultimo titolo di TS: MILANO – “Siamo delusi stasera, nel modo più assoluto. Non volevamo questo risultato, volevamo vincere. Se nonfaremo fatica ad arrivare tra le prime 4. Dobbiamo trasformare questa delusione per la partita tra 4 giorni“. Sono le parole ai microfoni di Dazn di Stefano Pioli, tecnico del Milan reduce dal deludente pareggio interno con la Cremonese: “Nel primo tempo abbiamo messo in pratica tutto quello che si era preparato e siamo stati pericolosi. Poi mi aspettavo più profondità, c’era lo spazio per andare più sopra. Abbiamo gestito il pallone, controllato la partita. Se non riesci a sbloccare partite del genere diventa più difficile ma una squadra come la nostra non deve perdere lucidità. Dopo è diventata più difficile. Cosa manca? Manca la determinazione nello sbloccare le partite. ...