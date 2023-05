Trovati 2 fucili in un’auto sospetta a Scampia | indagini in corso

Nell'appartamento sono statidueM - 16 e un AK - 47'. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha ringraziato 'le forze di sicurezza per aver neutralizzato i terroristi che hanno ...Nell'auto, una Fiat Bravo, sono statie sequestrati dueche sono risultati rubati quasi due anni fa rispettivamente a Pozzuoli e a Sant'Antimo. Oltre alle armi - una a pompa, l'altra ...Nell'auto, una Fiat Bravo, sono statie sequestrati 2che sono risultati rubati quasi due anni fa rispettivamente a Pozzuoli e a Sant'Antimo. Oltre alle pericolosissime armi - una a ...

Napoli, trovati due fucili in un'auto sospetta a Scampia Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente

I militari del nucleo operativo della compagnia Stella hanno notato un'auto sospetta a via Rossi. Dopo le dovute verifiche, il veicolo è risultato intestato ad una persona ...