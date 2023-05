Trova l’intruso | solo i più intelligenti ci riescono

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una distesa di simpatici delfini sono i protagonisti del test di oggi: sei in grado direi piùci! Siete pronti per un nuovo test che richiederà tutto il vostro impegno e la vostra concentrazione? E allora iniziamo subito e scopriamo in cosa dovrete cimentarvi oggi. Come potete osservare nell’immagine che vi proponiamo, i protagonisti sono dei simpaticissimi delfini. Occhio, però, tra questi c’è un intruso: riesci a individuarlo e capire in cosa è diverso?i piùne sono capaci! Riesci aretra questi delfini? Mettiti alla prova (newstv.it)Come sempre, vi invitiamo a giocare insieme agli amici, così da rendere la sfida più allettante e competitiva. Chi di voi ...

La Smith lo chiama "", una malattia che le dà problemi a ...'ex ballerina parla della Sensual Dance Fit , proposta in ben ... Nel suo librospazio per la famiglia, comprese le figlie " ...Sarete in grado di localizzarlo nel tempo stabilito Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novitànascosto in 10 secondi Se non siete riusciti a trovare ...Spaventatissimo dalla situazione il proprietario di casa ha iniziato ad urlare e''', svegliatosi di soprassalto, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Ripresosi dallo choc'...