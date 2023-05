Trova le differenze Aurora e Michelle senza veli | una foto pazzesca | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023)Ramazzotti ripesca unadel passato e fa impazzire i fan: l'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto bellissimo della madre,Hunziker, quando era incinta di lei. "Ieri sfogliavo l'album che mia mamma fece per la mia nascita (ora capite perché l'ho fatto?). Sono ricorditempo", ha commentato. Poi, però, paragonando la pancia di mammaa 6 mesi con il suo ha notato qualcosa che difficilmente passa inosservato. "Sei mesi? Ma dov'ero io?", ha scritto la Ramazzotti, riferendosi al pancino della Hunziker. Per far capire bene la differenza, poco dopo- sempre nelle sue Instagram stories - ha pubblicato una suagrafia in dolce attesa. "Io a sei mesi....