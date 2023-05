Treno svia dai binari a Firenze e la circolazione va in tilt

(Di giovedì 4 maggio 2023) Era diretto in deposito ilche, senza passeggeri, èto dainella zona del Romito, vicino alla stazione centrale di Santa Maria Novella a. Il caos, poco dopo le 12.30, è esploso subito su tutta la rete con disagi e rallentamenti. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali registrano ritardi fino a 130 minuti. Tanti i passeggeri affollati sotto i tabelloni luminosi della stazione che annunciano i ritardi e cancellazioni. Secondo quanto ricostruito da Fs, tutto è avvenuto alle 12:30 a Santa Maria Novella: "Le ruote anteriori di unregionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l'arresto del convoglio".

16.28 Firenze:, traffico in tilt Unsenza passeggeri è uscito dai binari mentre stava andando in deposito a Firenze, nella zona del Romito, non lontano dalla stazione centrale di Santa Maria Novella.Secondo quanto spiegato da Fs, l'incidente c'è stato alle 12.30 a Santa Maria Novella: "Le ruote anteriori di unregionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, ...Ritardi per l'alta velocità e i regionali Secondo quanto spiegato da Fs, tutto è accaduto alle 12:30 a Santa Maria Novella: 'Le ruote anteriori di unregionale vuoto che rientrava al termine ...

Firenze: ancora un treno che svia dai binari. Disagi e ritardi dell'Alta velocità e dei regionali alla stazione Santa Maria Novella LA NAZIONE

Un treno senza passeggeri, che stava andando in deposito, è sviato dai binari a Firenze, nella zona del Romito, vicino alla stazione centrale di Santa Maria Novella… Leggi ...Un treno senza passeggeri, che stava andando in deposito a fine servizio, è sviato dai binari a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Non ci sono stati feriti ma ripercussioni alla cir ...