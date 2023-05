Trenitalia Metro Linea 2 | corse straordinarie dopo Udinese-Napoli QUI tutte le info

(Di giovedì 4 maggio 2023) IL REGIONALE DIDELLA52 treni in più, per un totale di oltre 12mila postila decisione del Comitato sicurezza e ordine pubblico biglietteriaCampi Flegrei aperta fino alle 2 di notte chiuse le stazioni diCavalleggeri e Piazza Leopardipolitane

, tram e bus di Milano potrebbero fermarsi martedì 2 maggio e trasformare il rientro dal ponte ... tra l'altro, Trenord e. ....... La Linea 2 è quella che ha sostenuto peggio la pressione dei viaggiatori . Alla stazione Campi Flegrei sono rimaste in coda migliaia di persone a causa del guasto ad un treno cheha ...Repubblica Napoli racconta le ' gravi criticità sul trasporto pubblico ', soprattutto sulla Linea 2 della, gestita dae andata letteralmente in tilt . 'Non tanto sulla Linea 1 della ...

Trenitalia Metro Linea 2, corse straordinarie dopo Udinese-Napoli ... 2a News

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 della metropolitana dopo il match di Serie A Udinese - Napoli, in programma domani alle ore 20.45 alla ...La biglietteria della stazione Campi Flegrei aperta fino alle 2. Chiuse le stazioni Cavalleggeri e Piazza Leopardi. Ci saranno 52 treni in più.