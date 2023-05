Tregua maltempo in Emilia Romagna | ma resta l' allerta rossa sulla costa e in pianura

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 4 maggio 2023) Continuano i disagi in, a causa del, nonostante il miglioramento del meteo. Adesso la zona più critica è quella di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna: sono proseguiti tutta la notte gli intervenenti di tamponamento della falla del Lamone. (LE FOTO - I VIDEO - LE CAUSE). Il Cdm ha deliberato lo stato di emergenza. "Il governo sta operando con la massima prontezza - sottolinea Musumeci - d'intesa con la Regione, per fronteggiare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie a causa di esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali". Lo stato d'emergenza ha una durata di 12 mesi e stanzia 10 milioni per ...