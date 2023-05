Tre mesi da incubo | le altre hanno spiccato il volo | il Benevento è sprofondato in picchiata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiQuattro febbraio 2023, ilperde al ‘Ciro Vigorito’ contro il Venezia, esplode la contestazione dei tifosi. Sono trascorsi tredal secondo ‘ribaltone’ tecnico stagionale in salsa giallorossa. Il gol di Pohjanpalo manda a casa in un colpo solo sia l’allenatore Fabio Cannavaro che il direttore sportivo Pasquale Foggia, silurati in serata dal presidente Oreste Vigorito. Il primo verrà sostituito nel giro di poche ore da Roberto Stellone, il secondo non ha ancora un successore se non lo stesso patron, che ha assunto nel frattempo l’incarico ad interim., una rivoluzione senza esito positivo Quella sera il buio calò sul Sannio calcistico e su un ambiente ormai rassegnato al pensiero di avere poche carte da giocarsi, nonostante al termine della stagione mancassero la bellezza di quindici ...