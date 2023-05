Trattativa avanzata | la Roma lo soffia all’Inter

Il nome caldo resta sempre quello del canadese Tajon Buchanan, secondo The Athletic latra i nerazzurri e il Brugge non è conclusa ma in fase moltocon l'accordo che tra le due ...Commenta per primo L' Inter è sempre più vicina a Tajon Buchanan : come riferisce The Athletic , latra i nerazzurri e il Bruges non è conclusa ma comunque in fase. Si parla di un potenziale accordo a circa 15 milioni di euro , che renderebbe l'esterno il terzo trasferimento ...... nonostante le smentite La Russia e l'Ucraina smentiscono l'esistenza di unaper la pace ... anche perché esse non sono valse nessuna nuovaterritoriale. Ma, nelle ultime settimane, ...

Dall'Inghilterra: Inter-Buchanan, trattativa avanzata | Mercato Calciomercato.com

Alcuni media brasiliani riferiscono che la Roma è avanti nelle trattative per Marcos Leonardo, attaccante offerto anche all'Inter ...Nuove conferme sulla trattativa tra l'Inter e il Club Brugge per Tajon Buchanan. Stavolta è The Athletic, che cita fonti rimaste volontariamente anonime perché non autorizzate ...