Tranceria Italy Shoes | le ‘tomaie’ che hanno stregato Louis Vuitton

(Di giovedì 4 maggio 2023) Esistono tomaie e tomaie. Quelle di, giovane realtà manifatturiera in forte crescita della provincia di Avellino con quartier generale a Mugnano del Cardinale, sono in pelle di altissima qualità e rigorosamente cucite a mano. Così rifinite e curate da non passare inosservate agli occhi di giganti della moda internazionale come Hermès, Ferragamo,e Tod’s. Tutti brand chestretto collaborazioni con il patron Ernesto Tondi sin dall’apertura dell’opificio irpino nel 2018. L’ultima commessa in ordine di tempo è arrivata proprio dall’azienda francese appartenente alla multinazionale di beni di lusso LVMH, per cui l’impresa campana realizzerà per i prossimi tre anni mocassini griffati “Made in” con un ritmo, una volta a regime, ...