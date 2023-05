Tragedia in montagna | trovato corpo senza vita di un 47enne a Sondalo

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – Ildi un uomo di 47 anni è statoquesta mattina in località Piata Piacena, nei pressi di Taronno, territorio del comune di, in Lombardia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della VII delegazione Valtellina-Valchiavenna, stazione di Bormio, che hanno provveduto al recupero del cadavere. In tutto, sono intervenuti sette soccorritori del Cnsas, insieme a Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco e l’elisoccorso di Trento. Le squadre sono rientrate poco dopo mezzogiorno, a conclusione dell’intervento. La dinamica del fatto è tuttora in corso di accertamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Accertamenti in corso Il corpo senza vita di un uomo di 47 anni è stato trovato questa mattina in località Piata Piacena, nei pressi di Taronno, territorio del comune di Sondalo, in Lombardia. Sul ...questa mattina, giovedì 4 maggio 2023, sui monti di Sondalo. Un uomo di 47 anni è precipitato perdendo la vita.in, 47enne precipita e perde la vita Secondo quanto emerso, il 47enne si era recato nella zona alla ricerca di minerali nel pomeriggio di ieri, mercoledì, una volta terminato il ...Un numero che da solo rappresenta il primo fattore di abbandono degli allevamenti in. ... sono ormai presenti circa 110 orsi bruni e la Provincia Autonoma di Trento, a seguito dellaa ...

Tragedia in montagna, 47enne precipita e perde la vita - Montagne ... Montagne & Paesi

Il corpo senza vita di un uomo di 47 anni è stato trovato questa mattina in località Piata Piacena, nei pressi di Taronno, territorio del comune di Sondalo, in Lombardia. Sul posto sono intervenuti gl ...SONDRIO. Dramma in montagna. E' stata recuperata nelle prime ore di questa mattina la salma di un uomo di 47 anni. L'uomo è precipitato da diversi metri di altezza e il suo corpo è stato trovato su ...