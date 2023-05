Traffico Roma del 04-05-2023 ore 17 | 00

(Di giovedì 4 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... impedendo per diversi minuti il passaggio del. Alla fine i sei sono stati trascinati via di peso dalla polizia. - - > Fotogallery - Attivisti per il clima seminudi protestano a- - > ...L'accordo, che è stato firmato ail 23 dicembre 2020, stabilisce il metodo della tassazione ...l'onorevole luinese Andrea Pellicini (FDI) " Più qualità della vita delle persone e meno...Il percorso si snoderà su stradine asfaltate a bassa intensità diche portano in alcuni ... Il progetto ha il supporto scientifico di Veneto Agricoltura, dell'Orto Botanico diUniversità ...

Ambientaliste nude bloccano il centro di Roma: interviene la polizia Today.it

Le attiviste in topless e i ragazzi a torso nudo, si sono incatenati in strada sulle strisce pedonali Legati insieme, con le scritte "stop fossile" dipinte sul corpo, i sei si sono inginocchiati per t ...Il sindaco Roberto Gualtieri, da sempre convinto della necessità di ridurre traffico ed emissioni, non esclude modifiche. A sei mesi dall'entrata in vigore, scricchiola la nuova Ztl ...