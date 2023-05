Traffico Roma del 04-05-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 4 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento iltra l’ostiense la Tuscolana situazione in interna tra Cassia bis Salaria pochi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico circolazione maggiormente concentrata tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni nella città didalle 17 alle 20 ricordiamo la manifestazione con corteo da piazza dell’esquilino a Piazza della Madonna di Loreto con chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti raccomandiamo prudenza in via del Tritone dove per la presenza dell’olio sulla sede stradale sono possibili disagi tra via del Pozzo e via dei Due Macelli verso quest’ultima direzione tutti i dettagli su.luceverde.it del tutto per il ...

Il percorso si snoderà su stradine asfaltate a bassa intensità diche portano in alcuni ... Il progetto ha il supporto scientifico di Veneto Agricoltura, dell'Orto Botanico diUniversità ...Questi giovani da mesi organizzano blocchi stradali in tutta Italia e anche a, per sollecitare assemblee cittadine e discutere sul tema ambientale. L'obiettivo finale è spingere il Governo a ...Questa mattina sei attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato ildi via Tritone, nel cuore di, sedendosi a terra seminudi sulle strisce perdonali prima di Piazza Barberini, alla fine della via, con la scritta 'stop fossile' bene in vista. "Siamo ...

Ambientaliste nude bloccano il centro di Roma: interviene la polizia Today.it

Sette ragazzi si sono tolti le magliette rimanendo a petto e seni scoperti per poi sedersi in strada e bloccare il traffico. Una protesta durata pochi minuti, fino all’arrivo delle autorità.Il generale a Roma ha incontato il presidente del Consiglio: la questione migratoria in primo piano nel colloquio durato due ore ...