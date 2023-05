Traffico Roma del 04-05-2023 ore 13 | 30

(Di giovedì 4 maggio 2023) Luceverdeda trovarti a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul viale Somalia incidente rallentamenti all’altezza di largo Forano in zona Prati incidente in via Fornovo all’altezza di viale delle è un incidente anche in via Vespasiano mentre sulla via Prenestina incidente nella zona del Pigneto all’altezza di via Giacomo De Conti trasporto pubblico a Centocelle con lavori in via dei Castagni e limitazioni per la linea tram 19 a Largo Preneste mentre la linea 514 vengono accorpate un’unica linea 514 fa servizio tra termini e Viale Togliatti Dalle 17 in programma un corteo in centro da piazza dell’esquilino a Piazza Venezia con chiusura ale deviazioni nel trasporto pubblico con questo è tutto un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

È qui, a poca distanza dalla capitale e dal suo, che possiamo ammirare un luogo quasi ... Pare che il primo insediamento sia nato ben prima di, attorno al 2.700 a. C., e sulla sua ...Questa mattina, infatti, sette militanti di questo pseudo - fenomeno "culturale" hanno pensato bene di bloccare ilin via del Tritone , nel cuore di. Legati assieme con delle catene, i ...... le strade interessate sono via Bellini, via San Martino, via, via Togliatti e via Nenni. ...l'amministrazione comunale per limitare l'incidenza che i cantieri avranno inevitabilmente sul. ...

Attivisti di Ultima Generazione nudi in via del Tritone a Roma: traffico bloccato, portati via dalla polizia Virgilio Notizie

I dati di Assaeroporti evidenziano un calo del 7,2% del traffico cargo negli aeroporti italiani nel primo ... in particolare dei voli da e per Roma Fiumicino, Bologna e Venezia e ciò ha provocato il ...(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - L'Italia è in prima linea nel sostegno alle autorità tunisine nel contrasto all'azione criminale dei trafficanti di esseri umani. Lo sottolinea una nota della Farnesina. Su ...