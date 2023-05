Traffico Roma del 04-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a Centocelle per lavori in via dei Castagni limitata dal tram 19 a Largo Preneste mentre la linea 5 la 14 vengono accorpate un’unica linea da 514 con servizio tra termini e Viale Togliatti ai Parioli via Ximenes è chiusa per il posto dell’asfalto all’altezza di via Antonio Pollaiolo dalle 17 corteo in centro da piazza dell’esquilino a Piazza Venezia per via Cavour a via dei Fori Imperiali deviate 13 linee del trasporto pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità