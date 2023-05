Traffico Roma del 04-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Luceverdetrovati dalla Simona a cercare una buona giornata sulla via Cassia disagi a causa di due incidenti nella zona di La storta un auto ribaltata econgestionato zona Tomba di Nerone e del Fatebenefratelli qui e rallentamenti per incidente in direzione della via Flaminia sul viadotto della Magliana un incidente verso laFiumicino rallentamenti sul Raccordo Anulare allo svincolo Parco de’ Medici incidente tra due veicoli elettrici cemento della strada lungo la carreggiata esterna per cui direzione Pontina Appia rallentato ilad Acilia Casal Palocco chiusa per incidente via Domenico Purificato queste Al momento le principali notizie a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...