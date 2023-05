Traffico Roma del 04-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno e ben trovati sulla Viola gli abbiamo rallentamenti e code tra la Massimina è la via Aurelia Antica tra la via Trionfale via di Casal del Marmointenso e code code sulla Cassia bis all’altezza del raccordo anulare la causa un restringimento della carreggiata su Flaminia Salaria invece code perè tutto verso la tangenziale Al Fortino in via del Casale di San Basilio un incidente all’altezza di via Buazzelli sul tratto Urbano della A24 di nuovo parliamo dicode verso la tangenziale mentre sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dall’uscita Casilina fino alla galleria Appia con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...