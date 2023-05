Torta all’arancia | niente burro | latte e uova Preparala così! Ha solo 120 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 maggio 2023) In questa pagina potrai scoprire la ricetta di unatalmente soffice da sciogliersi letteralmente in bocca. La ricetta dellascritta in questa pagina ti darà la possibilità di preparare un dolce perfetto in qualunque momento della giornata. Sarà perfetta sia a colazione che da servire agli amici. Con unassaggio tutti la troveranno irresistibile e il bis sarà praticamente assicurato. Questapuò gustarla anche chi è a dieta oppure non vuole appesantirsi proprio perché non contiene né, née nemmeno. Gli ingredienti per prepararla saranno pochi e facilmente reperibili in qualsiasi cucina, anche nella tua se non hai mai preparato un dolce in casa. Fidati: questa è la ...