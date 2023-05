Torna la Notte Nazionale del Liceo Classico | il programma di Sarpi e Sant’Alessandro a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023). Ladel, che quest’anno giunge alla nona edizione e si terrà venerdì 5 maggio, è più che una festa. È, innanzitutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. L’idea di partenza, che ha portato alla creazione della manifestazione, si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la...