(Di giovedì 4 maggio 2023), ilcucciolo diinnell'agosto 2017 allo ZooPark di Beauval, di cui è la star, partirà per lail prossimo 4. Verrà trasferito quest'estate al Giant...

Inizialmente Yuan Meng sarebbe dovuto tornare inquando aveva tre o quattro anni, ma il suo soggiorno è stato prolungato a causa della pandemia di Covid - 19. A Beauval farà spazio alle sue ...... dato che attualmente anche laha riconosciuto Mosca come aggressore alle Nazioni Unite . ... Le storie da non perdere di Wired " Il Wired Next Festa Rovereto il 6 e 7 maggio. Scopri gli ...Laa minacciare Taiwan . Le relazioni tra la Repubblica Popolare e l'isola sono ai minimi termini, e il nuovo corso nazionalista di Xi minaccia la sicurezza e l'indipendenza di Taipei . Caccia ...

Torna in Cina a luglio Yuan Meng, il primo panda nato in Francia - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Oggi saranno pubblicati i conti di Apple, una delle maggiori società e considerata dagli investitori tra le società più influenti al mondo ...