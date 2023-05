Torna il mercatino solidale di Casa Ail a Residenza Vanessa

Leggi su funweek

(Di giovedì 4 maggio 2023) Con la primaveral’attesonel bellissimo cortile delladi via Forlì 36. LaAIL di Roma che accoglie gratuitamente i pazienti ematologici e i loro familiari non residenti nella Capitale e in cura presso l’UOC di Ematologia dell’Umberto I. Il 6 e 7 maggio dalle 10.30 alle 19.00 i volontari e gli stessi residenti dellaproporranno a tutti i visitatori e agli amici dell’associazione interessanti articoli di artigianato, vintage, bigiotteria, accessori per la cucina, stoffe per sartoria, abbigliamento, giocattoli e varie curiosità. Il ricavato contribuirà a sostenere i costi di mantenimento, miglioramento e gestione della. LaAIL –...