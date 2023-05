Torna El Nino | alzera' le temperature globali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Come se non bastassero riscaldamento globale e siccita', quest'anno arrivera' probabilmente anche "El" ad infuocare l'estate. La previsione la fa l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), ...

Ele' un fenomeno climatico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale, fino alle coste di Peru ed Ecuador. "Nei prossimi mesi - da maggio a luglio - abbiamo il 60% di possibilità di entrare in una fase di El. Questa probabilità aumenterà al 70% se consideriamo il periodo da luglio ad agosto, e ...

Torna El Nino, l'Onu avverte: prepararsi a nuove temperature record ... Il Sole 24 ORE

Come se non bastassero riscaldamento globale e siccita', quest'anno arrivera' probabilmente anche 'El Nino' ad infuocare l'estate. La previsione ...