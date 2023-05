Torna Domenica al museo | il 7 maggio ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali

Per lo spagnolo d'altronde si tratta forse del peggior weekend da quando è nel team Repsol: due cadute il venerdì, una caduta sabato, unae, manco a dirlo, una il lunedì. In breve, se vuoi ......all'11 giugno orari di apertura da venerdì ah 10.00 - 19.00 - sabato e...la degustazione nazionale di vini biologici e biodinamici targata Legambiente 2 Maggio 2023 ...... l'importante workshop dellamattina dedicato all'inclusività dello sport, così come tanti ... una pista di minimoto al Centro Giovanile del Mugello e Bimbinbici chenella sua formula ...

Il 7 maggio torna la Domenica gratuita al museo – Direzione ... Direzione generale Musei

Roma, 4 mag. (askanews) - Torna "I viaggi del cuore", condotto da Davide Banzato, a maggio la domenica mattina alle 08.50 su Canale 5 dal 14 ...Si comincia sabato 6 e domenica 7 maggio "Fiori e Libri", esposizione di riviste, fiori e piante decorative che si terrà al Foro Annonario dalle ore 9 alle ore 21. Sempre domenica alle ore 9.30 nel pi ...