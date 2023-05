Torino | Stefanazzi Pd | ' rinuncio a prescrizione | estraneo a fatti'

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Apprendo con costernazione e sorpresa della decisione del Tribunale di. Come ho sempre fatto in questi anni non commento questa decisione per il rispetto che nutro nei confronti della Magistratura. Peraltro le recenti archiviazioni delle innumerevoli inchieste cui sono stato sottoposto in 6 lunghi anni, confermano la mia posizione". Così il deputato del Pd, Claudio, in merito alla sentenza del Tribunale di. "Sono proprio il rispetto e la fiducia nei confronti della Magistratura che mi portano oggi a rinunciare alla, che avverrebbe tra circa un anno, al fine di far prevalere la mia assoluta estraneità aicontestati fino alla Suprema Corte di Cassazione, estraneità ampiamente provata documentalmente”.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Apprendo con costernazione e sorpresa della decisione del Tribunale di Torino. Come ho sempre fatto in questi anni non commento questa decisione per il rispetto che nutro n ...