Torino | Buongiorno a Superga legge nome dei caduti

A Superga la commemorazione del disastro aereo costato la vita a giocatori, dirigenti e tecnici del Grande Torino, a tre giornalisti e all'equipaggio. A differenza degli altri anni, davanti alla lapide commemorativa non si è presentato il capitano, Ricardo Rodriguez, ma il suo vice, Alessandro Buongiorno, ragazzo torinese cresciuto nel Toro.

Alessandro Buongiorno, torinese cresciuto nel Toro, ha letto i nomi del Grande Torino a Superga. Un momento particolare più che mai quello che hanno potuto vivere i tifosi assiepati davanti alla ...(LaPresse) Alessandro Buongiorno, difensore e capitano granata, ha commemorato la squadra del Grande Torino che ha perso la vita nell'incidente aereo di Superga il 4 maggio 1949. In quella tragedia ...