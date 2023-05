Top&flop | Calhanoglu | ma cos’hai fatto? Felipe incanta | Kalulu e Gaich fanno disastri

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per chiudere la 33esima giornata di Serie A ora mancano solo due partite: Empoli-Bologna e Udinese-Napoli. Noi, nell’attesa, vi diamo i nostri top&flop delle partite delle ore 21. Lazio-Sassuolo TOP:Anderson – Gran gol, il nono in campionato, ma sopratutto grande partita. Il brasiliano sfoggia una super prestazione, sia in fase difensiva che offensiva, confermando di vivere la sua migliore stagione in assoluto. E comunque lo stop sulla rete dell’1-0 vale da solo il prezzo del biglietto. Giocoliere maturo. FLOP: Henrique – Sbaglia clamorosamente sul gol del raddoppio, regalando palla a Zaccagni che si invola verso Consigli e regala un cioccolatino a Basic per il 2-0 finale. E anche prima, tra i centrocampisti, era stato quello meno brillante. Distratto. Milan-Cremonese TOP: Carnesecchi – Se qualcuno aveva dei dubbi sul suo futuro, forse questa sera se li è ...

