Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | Massimo Fabbrizi è secondo nel trap maschile! Jiri Liptak | il migliore

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’Italia maschile del, dopo un lunghissimo periodo di difficoltà, batte un colpo nel momento più difficile al, in coincidenza della quarta prova delladeldella stagionedi. L’espertissimoinfatti, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012, ha infatti colto ilposto nella gara maschile individuale appena conclusasi sulle pedane egiziane. Dopo una giornata che l’ha visto superare le qualificazioni con un brillante e complessivo (121/125). e le semifinali, l’azzurro è arrivato alla finalissima giocandosi le proprie carte: una partenza non precisa, poi una bella serie di “hit” che gli hanno consentito di scalare la classifica e infine nuovamente ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Jessica Rossi ad un passo dal Ranking Match dopo la seconda giornata OA Sport

L'Italia maschile del trap, dopo un lunghissimo periodo di difficoltà, batte un colpo nel momento più difficile al Cairo, in coincidenza della quarta prova della Coppa del Mondo della stagione 2023 di ...Al Cairo, dove si sta tenendo il quarto appuntamento della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, risuona a sorpresa l’inno portoghese. Il merito è della lusitana Maria Ines Coelho De Barros, che si è ...