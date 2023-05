Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | Massimo Fabbrizi d’argento nella prova trap

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023)conclude al secondo posto la gara dimaschile della quarta tappa dideldi, in programma in Egitto. A Ill’azzurro, che aveva chiuso in testa le eliminatorie, è riuscito a superare anche le semifinali con un punteggio di 23, ma nell’atto conclusivo si è dovuto arrendere al ceco Jiri Liptak. I 28 piattelli centrati danon sono bastati contro i 32 del forte avversario, che si è andato a prendere l’oro. Buona prestazione anche da parte degli altri nostri rappresentanti in terra egiziana: Emanuele Iezzi e Diego Valeri, in gara solo per i punti ranking, hanno chiuso rispettivamente in decima e undicesima posizione la loro. Ventesimo Simone Lorenzo Prosperi, ...