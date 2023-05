Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | la portoghese Maria Ines Coelho De Barros vince nel trap femminile

(Di giovedì 4 maggio 2023) Al, dove si sta tenendo il quarto appuntamento delladeldi, risuona a sorpresa l’inno. Il merito è della lusitanaDe, che si è aggiudicata il concorso di, al termine di una giornata incredibile. Alla sua prima vittoria in CdM, la tiratrice classe 2001 è riuscita infatti a rompere – nella finalissima – 30 dei 35 piattelli a disposizione addirittura evitando l’arrivo dell’ultimo bersaglio per un’affermazione col “Golden Hit” (30/34). Alle sue spalle invece, in seconda posizione, si è sistemata la rappresentante di Cina Taipei Yi Chun Lin (27/34), mentre il terzo posto era ...

Fu molto divertente qualche tempo fa, l'entusiasmo al limite del comico dell'amministrazione nursina, allorchè si tenne una gara dia Forca d'Ancarano , in quello che una volta era un ...Non di meno la messa in sicurezza del territorio comunale: il molo lungo di Oneglia diventato 'La Passeggiata nel mare', l'exsulla Passeggiata degli Innamorati diventato l'accesso all'...... dopo il recupero a poligono didel primo Campo Nomadi, per la rigenerazione della zona anche ... Dora, Pellerina, Campo, lungo l'asta della Dora rafforzando alcuni percorsi ciclopedonali di ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Jessica Rossi ad un passo dal Ranking Match dopo la seconda giornata OA Sport

In un festival del goal la Nazionale italiana di hockey supera la Lituania per 6 a 4, al Mondiale di Hockey su Ghiaccio, e resta così in corsa per la promozione in Top Division, che si deciderà venerd ...Imperia. «Per molti anni a Imperia non è stato fatto nulla. Con l’amministrazione del sindaco Claudio Scajola sono state molteplici le opere realizzate e in corso. Il piano asfalti, atteso da anni, ha ...