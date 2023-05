Tiro a volo | Cdm | Fabbrizi secondo al Cairo nel trap

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il, 4 mag. - (Adnkronos) - L'Italia ha archiviato la quarta tappa della Coppa del Mondo dicon il quinto podio. Sulle pedane dell'Egypt International Olympic Centre (Il), dopo il poker dello skeet la settimana scorsa, c'è stata gloria anche per Massimo, che si è classificato alposto nelindividuale maschile. Le buone sensazioni si sono palesate sin dalle qualificazioni per l'argento olimpico a Londra 2012, riuscito a mettere a referto il miglior punteggio (121/125). L'azzurro, inserito nel primo dei due ranking match, ha commesso due errori nei cinque piattelli iniziali prima d'inserire il pilota automatico e conquistare il pass per l'ultimo atto con lo score di 22/25 (un piattello in meno del kuwaitiano Alal Alrashidi). ...

Massimo Fabbrizi conclude al secondo posto la gara di trap maschile della quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, in programma in Egitto. A Il Cairo l'azzurro, che aveva chiuso in testa le eliminatorie, è riuscito a superare anche le semifinali con un punteggio di 23, ma nell'atto conclusivo si è

Ancora un podio per la nazionale italiana di tiro a volo, nello specifico il secondo posto del carabiniere marchigiano Massimo Fabbrizi nella gara di Fossa olimpica della 'tappa' di Coppa del Mondo in