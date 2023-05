Tim | offerte su rete ancora non adeguate | proposta finale entro 9 giugno

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il cda di Tim ha analizzato in profondità lenon vincolanti ricevute per Netco dal consorzio formato da Cdp - Macquarie e dal fondo Usa KKR e le ha ritenute non. E' quanto si ...

Il cda diha analizzato in profondità lenon vincolanti ricevute per Netco dal consorzio formato da Cdp - Macquarie e dal fondo Usa KKR e le ha ritenute non ancora adeguate. E' quanto si legge in ...Nella manciata di titoli positivi si mettono in luce Diasorin (+1,86%) ed Erg (+1,3%) mentresegna un guadagno marginale (+0,2% a 0,24 euro) nel giorno del cda sulleper la rete. I timori ...Il cda di, stando a quanto apprende Radiocor, va verso la decisione di richiedere di migliorare lepresentate da Kkr e Cdp - Macquarie sulla rete. Si va, dunque, verso un supplemento di istruttoria ...

Le migliori offerte TIM mobile di maggio 2023 Segugio.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - Il cda di Tim, stando a quanto apprende Radiocor, va verso la decisione di richiedere di migliorare le offerte presentate da Kkr e Cdp-Macquarie sulla ...Vivendi ha già bocciato le controfferte di CDP-Macquarie e di KKR per la rete ed è ora in attesa di un piano B dal cda di Tim.