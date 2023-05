The Idol | Lily-Rose Depp e The Weeknd nella nuova key art della serie Sky

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ecco lakey art di The, lacone Theche sarà disponibile dal 5 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sky ha appena pubblicato la key art ufficiale per l'attesissimaThe, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno. Co-creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel "The" Tesfaye e Reza Fahim, lavede protagonisti il cantante ee verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest'anno. Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn () è ...

Dopo la pubblicazione del nuovo teaser trailer di, il network Sky ha svelato il poster ufficiale e la data d'uscita italiana per l'attesissima serie evento di HBO con protagonistiWeeknd e Lily Rose Depp . La serie uscirà in esclusiva ...Sky ha appena pubblicato la key art ufficiale per l'attesissima serie, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno. Co - creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel "Weeknd " Tesfaye e Reza Fahim, la serie vede protagonisti il cantante e Lily -...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Key art ufficiale per l'attesissima serie Sky Exclusive, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno. Co - creata da Sam Levinson ( Euphoria ), Abel "Weeknd" Tesfaye e Reza Fahim,vede protagonisti Abel "Weeknd" ...

The Idol: Lily-Rose Depp e The Weeknd nella nuova key art della ... Movieplayer

Kyle Ure hopes leading Celtic to a Youth Cup final win over Rangers in front of a watching Ange Postecoglou can be the first step towards emulating his idol Callum McGregor.Guardate il nuovo poster ufficiale di The Idol e scoprite la data d'uscita in Italia su Sky per la serie evento di HBO.