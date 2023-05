Test visivo | trova la rana nel bosco | se ci riesci | sei un vero genio

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 4 maggio 2023)te un anfibio per dimostrare di essere delle volpi. Scopriamo dove si nasconde (per quelli che non ci sono riusciti). Il mondo del web è ricco di diversi tipi diche servono per allenare e tenere giovane ed attiva la nostra mente. Purtroppo, il tempo è tiranno e se il cervello non viene messo in moto e stimolato in modi differenti, potrebbe invecchiare prima ancora del dovuto tempo. Ci sono moltidiversi per ogni abilità che si vuole affinare: quelli visivi, le illusioni ottiche e i rompicapi servono per acutizzare il nostro senso più importante, ovla vista, e per permetterci di notare elementi che in una prima occhiata sembrano non esserci affatto. Poi ci sono idi logica e quelli matematici che servono per allenare ...