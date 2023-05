Terzo settore | De Poli | Da Governo risposta positiva su pro loco e volontariato

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023 Una buona notizia per il mondo del, gli enti dele in modo particolare per le Pro. Oggi in Senato, nel corso del question time, ho chiesto al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, norme per la semplificazione per associazioni ed enti delche promuovono manifestazioni, fiere, sagre nei nostri Comuni e nei nostri territori. Il Ministro ha accolto la mia richiesta e valuterà una nuova disciplina normativa in materia. E' questa la strada giusta da percorrere per valorizzare il grande patrimonio dei nostri volontari!". Così il senatore Udc Antonio Decommentando ladel Ministro dell'Interno Matteo Piantendosi, intervenuto oggi in Senato al Question time, su ...

Roma, 04 maggio 2023 Una buona notizia per il mondo del volontariato, gli enti dele in modo particolare per le Pro Loco. Oggi in Senato, nel corso del question time, ho chiesto al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, norme per la semplificazione per associazioni ...Al termine Locatelli ha incontrato, presso la sede di Società Dolce, alcuni dei rappresentanti delbolognese e regionale fra cui Fondazione Ant. La trasferta emiliana è arrivata in scia ...... la simulazione e il testing di tecnologie per la mobilità nelautomotive, conclude oggi, ... Dino Brancale , amministratore delegato di AVL Italia: "Giunti alanno dell'AVL Green Camp, ...

Statuti standard per gli enti aderenti alle reti associative: online l'avviso pubblico - Cantiere Terzo Settore Cantiere Terzo Settore

Intervista a tutto campo alla ministra per le Disabilità in occasione della sua visita alla cooperativa Società Dolce a Bologna. Oltre a parlare di scuola, Alessandra Locatelli ha annunciato l'avvio d ...Con l'arrivo del nuovo 730 precompilato è tempo di conteggi per avere tutti i possibili rimborsi fiscali che spettano ad ogni cittadino, anche entro l'estate. Sul sito ...