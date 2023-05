Terra amara | anticipazioni | Mujgan nei guai | Yilmaz furioso

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il cerchio si stringerà aintorno ae alle sue bugie. Stando alledella soap opera targata Canale 5, infatti, durante i prossimi episodi,si allontanerà sempre più dalla moglie a causa di un segreto che verrà rivelato da Nazire. Andando con ordine, la dottoressa sarà sempre più fuori controllo a causa della gelosia che prova per Zuleyha e proverà addirittura ad ucciderla, con la complicità della zia Behice. Il suo intento, però, fallirà e la Altun, dopo una complicata operazione chirurgica, si salverà e deciderà subito di vendicarsi di. Zuleyha non denuncerà la Hekimoglu, ma rivelerà adquello che ha fatto e finalmente gli confesserà che Adnan è suo figlio. Il giovane, dopo questa sconvolgente rivelazione, ...

Nuovo appuntamento oggi giovedì 4 maggio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Mujgan deve uscire di casa, ma non vuole lasciare Kerem Ali a casa da solo con Yilmaz. Lui, ritenendo esagerato il comportamento della moglie, la convince ad uscire ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 maggio , alle 14.10 , Yilmaz è rimasto da solo con Kerem Ali . All'improvviso, il bambino inizia a piangere disperatamente perché ha fame. Dato ...

L'incidente del piccolo Adnan creerà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una di queste avrà a che fare con il rapporto, ...