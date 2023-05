Terra Amara | anticipazioni della puntata del 4 maggio | Mujgan si ritrova davanti ad una scena che la sconvolge!

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 4 maggio 2023)riguardanti la giornata di oggi, giovedì 4come al solito in onda su Canale5. Prima un breve riepilogoprecedente, andata in onda ieri: Gaffur confessa prima a Saniye e poi ad Hunkar di dover restituire dei soldi ad Hatip. Per aiutarlo, la signora versa sul conto dell’imprenditore 10.000 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:oggi andrà in onda! Le: Yaman costringerà Zuleyha a fuggire con lui, ledi oggi: Zuleyha e Yilmaz sarà nuova fuga insieme!...