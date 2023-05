Termina la stagione del Real San Vito | “Grazie Campania”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Inabbiamo trovato una grande ospitalità. Tra le diverse squadre, si è creato un clima di piena armonia e di fattiva collaborazione. IlCelle Sanringrazia i suoi tifosi per il sostegno davvero eccezionale, in casa e in trasferta. Ringraziamo, inoltre, tutte le squadre del girone e i loro sostenitori. È stato un gran bel campionato”. È Fabio Romano, capitano e allenatore delCelle San, a porgere i propri ringraziamenti e a tracciare un bilancio del campionato di calcio appenato, che ha visto la compagine del piccolo comune foggiano confrontarsi in terza categoria, girone B, di Benevento. “Il nostro sogno era quello di arrivare ai play-off per avere la possibilità di approdare in seconda categoria. Non ce l’abbiamo fatta, ...