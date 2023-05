Tennis | Torneo Reus Semaforo rosso per Paolini nel secondo turno

(Di giovedì 4 maggio 2023) La toscana si è arresa in tre set alla figlia d'arte Mandlik ROMA -per Jasmineneldel'"Catalonia Open", Wta 125 (l'equivalente dei challenger maschili più ...

La toscana si è arresa in tre set alla figlia d'arte Mandlik ROMA - Semaforo rosso per Jasmine Paolini nel secondo turno del'"Catalonia Open", Wta 125 (l'equivalente dei challenger maschili più ...... Vendemiati e Lambiase: il più giovane dei due fratelli (Paolo) ha superato un turno nelunder 11, l'altro (Giacomo) è arrivato fino alle semifinali delriservato agli under 14 e solo ...- Il faticoso avvio di 2023 per Jasmine Paolini che prima di andare a Roma per gli internazionali d'Italia si è testata sulla terra rossa della Catalogna a Reus nelWTA 125. Dopo aver ...

Tennis, a Murano il primo torneo agonistico giovanile Fitp VeneziaToday

La toscana si è arresa in tre set alla figlia d'arte Mandlik ROMA (ITALPRESS) - Semaforo rosso per Jasmine Paolini nel secondo turno ...Mese di maggio piuttosto intenso e importante per il tennis. Il torneo di Madrid è alle battute conclusive e in casa Italia le massime attenzioni sono rivolte agli Internazionali d'Italia che dall'8 a ...