Tennis | Lorenzi | “Sinner è uno dei 4 che può battere Alcaraz Musetti da top10 sulla terra Nadal…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mese di maggio piuttosto intenso e importante per il. Il torneo di Madrid è alle battute conclusive e in casa Italia le massime attenzioni sono rivolte agli Internazionali d’Italia che dall’8 al 21 maggionno banco al Foro Italico di Roma. Un evento in cui i giocatori del Bel Paese ci tengono a fare bene, viatico ideale per quello che poi sarà al Roland Garros, dal 22 maggio all’11 giugno, nel secondo Slam del 2023. Le ambizioni non mancano e non ci sono dubbi che le attenzioni siano soprattutto su Jannik, n.8 del mondo e in grande crescita nella stagione, per non parlare di Lorenzoche ha messo in mostra qualità non comuni a Montecarlo e a Barcellona, senza sottovalutare il resto della truppa tricolore. Per parlare di questo, ma anche di quanto è accaduto finora in generale, ci siamo rivolti ...