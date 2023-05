Tennis | Atp Madrid | Karatsev in semifinale

... 2019) dall'anno in cui la categoria è stata inserita tra le categorie, ha sostenuto una sessione di allenamento all' EnjoyCenter di Roma, il tutto nello sforzo di provare ad essere ...Andy Murray, mai domo e tornato dopo i problemi all'anca ha ancora qualche sogno nel cassetto. Ne ha parlato nel corso dell'intervista rilasciata al podcast dell', conUncovered. Su quale torneo gli piacerebbe vincere prima del ritiro ha detto: "Gli Australian sarebbe uno di quelli, poi il Roland Garros e poi a livello di Masters Indian Wells". In Australia ...Tutto il torneo è in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW .

Ranking ATP, Jannik Sinner resterà n.8 in classifica: cosa cambia in vista degli Internazionali di Roma OA Sport

Madrid, 4 mag. – (Adnkronos) – Aslan Karatsev si qualifica per la semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 7.705.780 euro). Il russo, numero 121 del mondo e proveniente dall ...Aslan Karatsev è in semifinale del Masters 1000 di Madrid. Prima semifinale in un "1000" della carriera per il giocatore russo che batte 7-6(3) 6-4 Zhizhen Zhang e arriva alla sua settima vittoria con ...