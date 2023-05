Temptation Island | un discusso ex protagonista del programma diventerà papà per la prima volta | l’annuncio

(Di giovedì 4 maggio 2023)prestouno dei protagonisti più discussi di, il reality delle tentazioni che tornerà in onda fra qualche mese dopo un anno di stop. Stiamo parlando di Massimo Colantoni, “noto” agli appassionati delper i tanti flirt sfoggiati davanti alle telecamere nonostante la disperazione della sua ex fidanzata. L’ex volto dipochi minuti fa ha rivelato attraverso un post sul suo profilo Instagram la dolce attesa della sua compagna Denise: Aspettando te Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Colantoni (@massimocolantoni ) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Dopo un anno di pausa, il programma di Bisciglia guiderà i programmi Mediaset durante il periodo estivo. Sarà infatti il suo reality ad avere il difficile compito di fare ascolti d'oro, da togliere ...... sono confermatissimi tutti i suoi programmi di punta ( Uomini e Donne , Tu sì que vales, C'è posta per te e Amici ) ai quali però sarà necessario aggiungere anche, che dopo lo ...Incidente per una ex tentatrice diche si trova a fare i conti con una condizione di salute precaria. Parla la sorella. Sono state ore di grande agitazione attorno all'ex tentatrice diCarlotta ...

Temptation Island, un altro maschio in casa D'avanzo: il gender reveal del quarto bimbo Today.it

Nel palinsesto estivo di Mediaset, anche quest’anno avremo modo di vedere “Battiti Live” e Temptation Island 2023. Il reality show con la conduzione di Filippo Bisciglia, sarà il programma di punta ...Pessime notizie per Filippo Bisciglia: il volto di "Temptation Island" versa in preoccupanti condizioni, fan col fiato sospeso.