Tegola Højlund | rischia di saltare la Juve

(Di giovedì 4 maggio 2023) Zingonia. Un altro problema per l’Atalanta: Rasmusdila sfida del Gewiss Stadium contro lantus di domenica 7 maggio alle 12.30. Il danese si è infortunato nel riscaldamento del match contro lo Spezia, rinunciando al proprio posto nella formazione titolare. È comunque rimasto in panchina a disposizione, senza però entrare in campo. Gli accertamenti effettuati giovedì hanno riscontrato un edema fibrillare al muscolo ileo psoas destro che andrá valutato giorno per giorno. Le possibilità che il classe 2003 possa rimettersi in condizione per la sfida con i bianconeri sono piuttosto poche, anche se qualche speranza c’è. Stesso discorso vale per Ademola Lookman, che continua a lavorare a parte. In conferenza stampa Gasperini ha parlato di “passi indietro” rispetto al percorso di recupero ...