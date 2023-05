Ted Lasso 3 | Nick Mohammed | Mi sentivo solo durante le riprese

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dato che nella nuova stagione sarebbe stato separato dai suoi vecchi colleghi ed ex-amici, l'attore si è sentito piuttostoledelle sue scene. Nel corso di una recente intervista,ha ammesso di essersi sentito piuttostoledella Stagione 3 di Ted. La seconda stagione di Tedsi è conclusa con la scelta di Nate Shelley di lasciare il Richmond per diventare il nuovo manager del West Ham United, tagliando i ponti con la sua vita precedente. Nate ha scelto la strada del cattivo, ma la terza stagione ha mostrato che quel ragazzo di cui i fan si sono innamorati è ancora lì. Questo viaggio lontano dal Richmond e dal supporto di Ted è stato fondamentale per …

Nick Mohammed è tornato a parlare delle riprese della stagione 3 di, al momento in onda su Apple TV+. LEGGI:3: James Lance parla dello sviluppo di Trent Crimm "Ha colpito molte persone" LEGGI:3: i fan reagiscono al colpo di scena di ...Nell'episodio 8 della stagione 3 di, disponibile da oggi su Apple Tv+, Keeley deve affrontare un grosso colpo di scena. Ovviamente se non avete ancora visto l'episodio, non proseguite nella lettura così da non rischiare ...L'attrice affiancherà la protagonista Gugu Mbatha - Raw e l'altra new entry nel cast, Phil Dunster (). La trama di Surface La prima stagione di Surface , ambientata nell'élite di San ...

Ted Lasso 3: Nick Mohammed racconta le riprese solitarie BadTaste.it Cinema

Nick Mohammed è tornato a parlare delle riprese della stagione 3 di Ted Lasso, al momento in onda su Apple TV+ ...Brett Goldstein, attore di Ted Lasso nonché scrittore e autore di cinema, sta partecipando allo sciopero degli sceneggiatori.