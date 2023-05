Teatro Federica Cifola al ‘Roma’ dal cinque maggio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023) – AlRoma diretto da Pietro Longhi, dal 5 al 14è in cartellone la commedia scritta e diretta da Francesca Zanni, 'Gioco Partita Incontro'. Protagonisti sono Pietro Longhi e. Una commedia che si rifà all'agonismo sportivo del tennis che diventa similitudine di un match d'amore tra lui e lei. "L'amore, come il tennis, si gioca in due. Ma in amore entrambi i giocatori possono vincere… o perdere! Esiste il partner perfetto? In una gara senza esclusione di colpi – tra dritti, rovesci e corse rete – un uomo e una donna mettono in campo talento e strategia. Chi si aggiudicherà l'ultimo punto? E, a fine match, ci sarà la sportiva stretta di mano a bordo rete?", recita la trama dello spettacolo.