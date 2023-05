Tardelli | «Inter | ora molto viva con un bel calcio! Inzaghi lo riconfermerei!»

... ma per Marco, ex centrocampista bianconero e campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ... "Al massimo è un passo in avanti, ma piccolo piccolo, dopo la brutta partita in Coppa contro l'. ...Le parole didopo la vittoria dell'con la Lazio: "Penso che la formazione nerazzurra possa essere la favorita per il quarto posto" Intervenuto dagli studi Rai di '90' Minuto', Marcoha ...... Marco Lollobrigida - Ospiti: M arcoe Daniele Adani ore 22:40 - RAIDUE HD: Rubrica - La ... Apertura alle 12.30 con la radiocronaca della partita di Serie A,- Lazio, a cura di Giuseppe ...

Tardelli: “L’Inter la vedo bene, ha un Barella eccezionale. Derby Champions Non sono…” fcinter1908

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato del difficile momento della Juventus partendo dal pareggio di Bologna: "Al massimo è un passo in avanti, ma ...Caso Vlahovic, interviene Tardelli: «Fisicamente peggiorato rispetto alla Fiorentina». Così l’ex bianconero Su La Gazzetta dello Sport Marco Tardelli, ex difensore della Juventus, ha parlato così dell ...