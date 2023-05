Tapparella rotta | bloccata o storta | risolvi in un lampo con questo metodo | Risparmi tempo e soldi

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 4 maggio 2023) In casa, si sa, le attività di manutenzione non mancano mai. Come risolvere il problema della? Con le prime giornate di sole, la voglia di stare in casa ad aggiustare o a fare le faccende domestiche, è pari a zero. Alcune azioni come il lavare, lo stirare e il mettere in ordine, vengono chiusi in un cassetto del nostro cervello e chiusi a chiave. Insomma, la voglia di pulire quando fuori c’è il sole, sparisce poso alla volta. Nemmeno l’aria condizionata e il ventilatore sembrano funzionare. I trucchi per sistemare la- Ilovetrading.itBasta aprire la finestra per cambiare l’aria che siamo investiti dalle temperature bollenti. Ma come facevano le nostre nonne a cavarsela senza tecnologia? Sicuramente conoscevano dei metodi per rinfrescare, uno di questi consisteva nel chiudere tapparelle ...