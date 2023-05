Tanzania | un viaggio “Green Soul” nel Parco Nazionale del Serengeti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Amare il nostro pianeta è un concetto semplice, significa rispettarlo. Bastano piccole scelte a fare la differenza per l’ambiente, ma anche per noi, per dare maggiore valore alle nostre esperienze. Immaginate di trovarvi in un safari, a bordo di un fuoristrada elettrico, il cui motore non disturba l’assolo di qualche marabù, il fruscio degli zoccoli di un branco impala e dik dik, il richiamo del leone, qualche cucciolo che richiede attenzione. Perdereste questo concerto? O magari quel silenzio prima di avvertire l’arrivo di una grande mandria di gnu e di zebre che ciclicamente si sposta alla ricerca di nuovi pascoli. La sinfonia della natura è uno spettacolo da non lasciarsi sfuggire, soprattutto neldel, noto per essere teatro del più grande movimento migratorio di animali selvaggi al mondo, un fenomeno noto come la Grande Migrazione, ...