Tajani respinge al mittente le offese della Francia a Meloni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il ministro francese Darmanin: “incapace sui migranti”,: “Parole inaccettabili”. E non va a Parigi – L’AulaCamera approva il decreto migranti – L’aulaCamera ha approvato in via definitiva il decreto legge migranti con 179 sì, 111 no e 3 astenuti. Un tema che ha fatto molto discutere, quello dei migranti, anche in maniera polemica. La, infatti, ha attaccato l’Italia per bocca del ministro dell’Interno Gérald Darmanin, il quale ha definito la presidente del Consiglio Giorgia“incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta”. Parole che vengono definite “inaccettabili” dal nostro ministro degli Esteri, Antonio, che, per questo, non andrà a Parigi.: “PAROLE DARMANIN ...